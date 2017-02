Japandroids, due date a giugno

Dopo 5 anni dal loro ultimo lavoro, i Japandroids fanno ritorno con un nuovo album, “Near To The Wild Heart Of Life”, che presenteranno per due date a giugno:

MARTEDÌ 6 GIUGNO | PADOVA – PARCO DELLA MUSICA

Via Venezia, Padova

Biglietto: 15 euro + d.p.

Prevendite disponibili su www.mailticket.it da Mercoledì 22 Febbraio 2017 alle ore 11.00

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO | MILANO – SANTERIA SOCIAL CLUB

www.santeriasocial.club

Viale Toscana, 31 Milano

Biglietto: 15 euro + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketone.it da Mercoledì 22 Febbraio 2017 alle ore 11.00