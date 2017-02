Agnes Obel, data unica a Ferrara Sotto Le Stelle

La talentuosa cantautrice, pianista e produttrice danese Agnes Obel arriva in Italia per presentare l’ultimo album “Citizen of Glass”, uscito a fine 2016 su Play It Again Sam, (distribuzione Self). Appuntamento in data unica italiana martedì 20 giugno nel Cortile del Castello Estense per Ferrara Sotto Le Stelle.

Apertura porte: 19:00

Inizio concerti: 20:00

Biglietto: 20 euro+d.p

www.dnaconcerti.com

www.ferrarasottolestelle.it

Prevendite disponibili dal 21 febbraio alle 12:00

TicketOne www.ticketone.it

Mailticket Italia www.mailticket.it

Do It Yourself Ticket www.diyticket.it