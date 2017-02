American Anymen + LISE, quando NYC guarda a Parigi

Gli American Anymen vengono da NYC mentre Lise è una parigina: cosa può venire fuori da un tale incontro di culture?

Una canzone folk lieve, tenera e soprattutto elegante come “Nobody Make Me Smile LIke You Did”.

Il video del pezzo è stato girato, ovviamente, qua e là nella Big Apple.

P.S. Che poi c’è roba sul Tubo degli American Anymen, due video con 300 visualizzazioni dopo qualche anno (!?!), che è “roba cina e fina”, un folk-punk rappato divertente e gustoso: “Selectively Stupid” (2016) ma soprattutto “Money Art” (2015). Riprendeteli fuori, vale la pena farci un giro.

(Paolo Bardelli)