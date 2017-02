[Foto] Mitski, Covo Club, Bologna, 24 febbraio 2017

Ha fatto tappa a Bologna in data unica una delle artiste più chiacchierate del 2016. Grazie a “Puberty 2”, Mitski ha capitalizzato finalmente una lunga gavetta indie tra Brooklyn e dintorni, con un album che anche dal vivo rivela tutta la sua anima indie rock 90s. Power pop, spunti alt-rock e quella voce dal gusto nipponico che ne impreziosisce le melodie. L’apertura, in linea con queste atmosfere, è toccata invece ai britannici Personal Best.

Mitski:

Personal Best:

Foto di Chiara Viola Donati (Instagram: @chiaraviolenta)