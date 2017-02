Ben Watt e Bernard Butler, tre date italiane

Una coppia d’assi, quella formata da Ben Watt (ex-Everything But The Girl) e Bernard Butler, primo chitarrista dei Suede e produttore tra gli altri di Libertines, Veils, Tricky e Mark Eitzel, sta per giungere in italia per un tour di tre date a Milano, Bologna e Roma.

I due artisti proporranno in veste acustica i brani dell’ultimo e splendido lavoro in studio di Watt del 2016, “Fever Dream”, nonchè i classici del suo vecchio gruppo e altre sorprese. Di seguito i tre appuntamenti e un estratto dall’album di Ben Watt realizzato con Bernard Butler, “Gradually”.

Mercoledì 22 Febbraio – Milano, Santeria Social Club

Giovedì 23 Febbraio – Bologna, Bravo Caffè

Venerdì 24 Febbraio – Roma, Chiesa Valdese

(Matteo Maioli)