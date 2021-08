I REM annunciano la ristampa di “New Adventures in Hi-Fi” per il suo 25° anniversario

I REM hanno annunciato la pubblicazione, prevista per il 29 ottobre, della ristampa di New Adventures in Hi-Fi in occasione del venticinquesimo anniversario del disco. La ristampa ampliata si inserisce nel quadro di una serie di ripubblicazioni della discografia della band iniziata nel lontano 2008 con il loro esordio, lo straordinario Murmur.

La ristampa dell’apprezzato e celebrato lavoro, pubblicato originariamente il 10 settembre 1996 e sin da subito risultato solido e convincente per critica e pubblico, non sarà ampia come accaduto con gli album appena precedenti ma presenterà numerose chicche. I 2 CD e il Blu-Ray conterranno, infatti, l’album rimasterizzato e, oltre a esso, 13 tra b-sides e rarità (live e soundcheck, versioni alternative, mix differenti). Ad anticipare la ristampa è stata diffusa una versione alternativa del brano “Leave”. La ristampa conterrà anche un film proiettato al tempo per pubblicizzare il disco e un booklet di ben 52 pagine con interventi di tutti i membri dei REM, di Thom Yorke, di Patti Smith e del produttore Scott Litt.