Marika Hackman in bianco e nero alle Paper Sessions

Quando Kalporz andò al SXSW di Austin (nel 2017), la nostra Sabrina Patilli la immortalò in una bellissima foto (qui sopra).

Lei è Marika Hackman, e il suo “I’m Not Your Man” (guarda caso su Sub Pop, a cui dedichiamo questo mese di Agosto) fu un bell’album nell’attesa di un’ulteriore maturazione.

La cantautrice è protagonista del nuovo episodio delle Paper Sessions di OCB, un nuovo progetto nato per promuovere la musica indipendente, originale ed diversa con delle performance dal vivo – girate in un elegante bianco e nero a Barcellona e pubblicate una volta al mese per un anno, fino a marzo 2019.