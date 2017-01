Nicola Guerra Awards 2016

CLASSIFICA ALBUM 2016

1. Marlon Williams – Marlon Williams

Il nuovo che avanza ha la stoffa del vecchio ma profuma di nuovo.

2. Teenage Fanclub – Here

La quotidiana dose di zucchero e di chitarre scintillanti è servita anche quest’anno

3. Badbadnotgood – IV

Il Jazz che piace a chi non piace il Jazz. A me però il Jazz piace, ma anche questo ibrido caldo.

4. Hope Sandoval and the Warm Inventions- Until the Hunter

Quella voce…

5. Nick Cave and the Bad Seeds – Skeleton Trees

Sofferenza…

6. Tim Presley – The Wink

Se fai Presley di cognome non puoi certo fare dischi brutti…White Fence si mette a nudo.

7. Marta Ren & The Groovelvets – Stop look listen

Portoghese, voce strepitosa, funky e un groove che non lascia scampo. Bomba.

8. Mass Gothic – s/t

Synth pop ora scuro ora solare. Una droga.

9. Oren Ambarchi – Hubris

Il kraut rock è (di nuovo) fra noi.

10. Dwarfs of East Agouza – Bes

La terra che vorrei. Contaminata e multirazziale. Un disco complesso, ostico ma con scorci illuminanti.

Delusioni

Current 93 – The Moons at your door

Provate ad ascoltarlo a luci spente.

Lettura illuminante dell’anno

Silver Surfer – Alba Nuova

Perché su questo sputo di mondo non siamo soli.

Nick