Lo spiazzante nuovo video di Young Thug

Il ventiseienne rapper di Atlanta non è un personaggio semplice e il video dell’incalzante R&B dall’andatura reggae “Wyclef Jean”, brano d’apertura del suo mixtape “Jeffery”, lo dimostra ancora una volta. Tra ritardi e rinunce, Young Thug non avrebbe preso parte alle riprese del video girato da Pomp&Clout, almeno a leggere dalle caption che accompagnano il video. Un gruppo di ragazze e bambini vestiti da poliziotti armati di pistole ad acqua e mazze di gomma, è lì per fingere di sfasciare un’auto della polizia che però finisce per essere danneggiata sul serio davanti agli occhi delle forze dell’ordine. Il protagonista arriva dopo dieci ore dall’inizio delle riprese, e solo due mesi dopo riesce a mandare le riprese della sua comparsa, da aggiungere al resto del video. Nonostante tutto, o forse anche per questo, è un video da non perdere.