NOS Primavera Sound, il programma giornaliero

Mentre il Primavera Sound di Barcelona (31 maggio – 4 giugno) ha annunciato il soldout degli abbonamenti (ancora disponibili i giornalieri qui), è stato ufficializzato il programma giornaliero del suo spin-off portoghese previsto al Parque da Cidade dall’8 al 10 giugno. A impreziosire un appuntamento fatto apposta per chi cerca una dimensione più intima rispetto ai numeri del weekend di Barcelona, quest’anno arrivano due esclusive non da poco. A causa delle esclusive spagnole sottratte al Primavera dal Sónar, infatti, i Justice e Nicolas Jaar suoneranno a Porto, ma non a Barcelona.

