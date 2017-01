Le Luci della Centrale Elettrica toccano “Terra”

“Terra”, il nuovo disco de Le Luci della Centrale Elettrica che verrà pubblicato il prossimo 3 marzo 2017, ha un “volto” e una “forma”.

L’album, prodotto artisticamente dallo stesso Brondi e da Federico Dragogna, uscirà in formato CD+libro e vinile+libro:

“TERRA uscirà a forma di libro – scrive Vasco Brondi. – Dentro, oltre al disco, c’è il suo diario di lavorazione, si chiama “La grandiosa autostrada dei ripensamenti”, ed è un diario di viaggio e di divagazioni dell’anno e mezzo di scrittura e degli ultimi tre mesi di registrazioni in studio. È ambientato tra l’Adriatica e un’isola vulcanica, tra studi di registrazione seminterrati e paesi disabitati in alta montagna, tra la Pianura Padana, il Nord Africa e l’America.”

Pubblicata anche la copertina dell’album, che raffigura l’opera di land art “Seven Magic Mountain” dell’artista svizzero Ugo Rondinone.

“Dalla prima volta che ho visto quest’opera su internet, qualche mese fa, – scrive Vasco Brondi – ho capito che aveva a che fare con quello che stavo scrivendo. Si chiamano Seven Magic Mountains, sorgono nel deserto del Nevada, sono enormi e fosforescenti ma sono solo pietre accatastate l’una sull’altra. Fanno capire come gli esseri umani riescono a rendere spettacolare anche un deserto e contemporaneamente sono una metafora di Las Vegas, a mezz’ora di distanza, ovvero del niente luccicante. O della nostra terra, lo splendido deserto italiano visto con gli occhi di chi cerca di sbarcarci. È un’opera di Ugo Rondinone, un artista svizzero che vive a New York. La fotografia invece è di Gianfranco Gorgoni, originario di un paese che si chiama Bomba in Abruzzo si è trasferito a New York negli anni Sessanta ed è diventato tra le altre cose un’importante fotografo di Land Art, quando questa forma d’arte non aveva ancora un nome. Ho scoperto anche che era sul palco a Woodstock e sono sue le foto di Jimi Hendrix durante quel concerto e anche molti dei ritratti leggendari di Basquiat o di Keith Haring. Io avevo in casa una sua foto in cui c’erano uno accanto all’altro De Chirico ed Andy Wharol, due mondi distanti vicinissimi.”

“Terra” è il quarto disco di inediti dopo “Canzoni da spiaggia deturpata” (2008), “Per ora noi la chiameremo felicità” (2010) e “Costellazioni” (2013).

All’uscita del disco seguirà un tour che partirà il 16 marzo ed è organizzato da Godzillamarket. Queste le date nel dettaglio:

16/03 – FONTANAFREDDA (PN) – ASTRO CLUB (data zero)

17/03 – CESENA – VIDIA

23/03 – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

24/03 – RONCADE (TV) – NEW AGE

31/03 – NAPOLI – DUEL BEAT

07/04 – ROMA – ATLANTICO

08/04 – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA

13/04 – MILANO – ALCATRAZ

15/04 – PERUGIA – URBAN

16/04 – GROTTAMMARE (AP) – CONTAINER

17/04 – MOLFETTA – EREMO CLUB

21/04 – BOLOGNA – ESTRAGON

23/04 – GENOVA – SUPERNOVA

27/04 – TRENTO – SANBAPOLIS

28/04 – FIRENZE – OBIHALL