Interpol, due date in Italia per i 15 anni di “Turn on..”

Noi di Kalporz avevamo festeggiato il 10ennale di “Turn On The Bright Lights” (leggi speciale), invece gli Interpol veri e propri celebrano il 15ennale (in realtà anche loro avevano marcato il decennale con un’edizione speciale ed un evento a cui avevamo preso parte in prima persona, vivendo il nostro Piero a NY).

Gli Interpol hanno confermato una serie di date estive ed autunnali in cui suoneranno il loro seminale (ed ancora attuale) album di debutto, in occasione dei 15 anni. In Italia le date saranno due, quelle sotto in grassetto:

Wednesday, August 9 – Prague, CZ – Lucerna Music Bar

Thursday, August 10 – Vienna, AT – Arena

Saturday, August 12 – Buftea, RO – Summer Well Festival

Sunday, August 13 – Belgrade, RS – Belgrade Fortress

Tuesday, August 15 – Budapest, HU – Sziget Festival

Wednesday, August 16 – Munich, DE – Muffathalle

Saturday, August 19 – Luxembourg, LU – Den Atelier

Sunday, August 20 – St. Malo, FR – La Route Du Rock

Tuesday, August 22 – Asolo, IT – AMA Music Festival

Wednesday, August 23 – Milan, IT – Carroponte

Friday, August 25 – Zurich, CH – Zurich Open Air Festival

Sunday, August 27 – Copenhagen, DK – The Koncerthuset

Tuesday, August 29 – Tilburg, NL – 013

Wednesday, August 30 – Groningen, NL – Oosterpoort

Friday, September 1 – London, UK – Alexandra Palace

Sunday, September 3 – Manchester, UK – Albert Hall

Tuesday, September 5 – Paris, FR – Le Trianon

Saturday, September 9 – Spain, ES – DCode Festival

Paul Banks, Daniel Kessler e Sam Fogarino stanno attualmente lavorando su materiale per il nuovo album, che orientativamente dovrebbe uscire su Matador Records nel 2018.

Interpol – official site

Interpol – Facebook, Twitter, Instagram

Interpol YouTube channel