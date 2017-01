Un intero brano a cappella anticipa il nuovo disco di Peter Broderick. Già così dovrebbe incuriosirvi, ma c’è ancora di più da raccontare.

“The Ways” è infatti il primo estratto da “Find The Ways”, l’album prodotto in collaborazione tra Broderick e il suo amico di lunga data David Allred in uscita il 7 aprile per Erased Tapes. L’album si sviluppa come un concept: per andare in totale controtendenza all’eccessivo “rumore” (musicale e non), i due musicisti infatti hanno pensato e realizzato un disco nella maniera più minimalista possibile, con l’aiuto di pochissimi strumenti – solo un violino e un contrabbasso. Il resto del lavoro è affidato soltanto alle loro voci.

“The Ways” in questo rende perfettamente l’idea di quello che sarà il disco.