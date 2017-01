I suoni si sono fatti molto raffinati e nell’aria si respira un non so che di positivo: gli xx sono diventati felici?

The xx hanno pubblicato un nuovo brano, ‘Say Something Loving’, che fa trasparire raggi di sole, laddove prima la claustrofobia era di casa (qui la recensione di “Coexist” -2013- e qui quella del primo “xx” -2009-). Se non ci fosse già l’immagine riflettente di quella che dovrebbe essere la copertina avremmo usato il termine “patinato”, ma guardando la cover la definizione è troppo telefonata.

Il prossimo album del trio di Londra, “I See You” è in uscita il 13 gennaio 2017 su etichetta Young Turks, ed è stato registrato tra marzo 2014 e agosto 2016 (!) a New York, Marfa TX, Reykjavik, Los Angeles e Londra.

Il tour li porterà in Italia il 20 febbraio 2017 al Mediolanum Forum di Milano per un’unica data.

(Paolo Bardelli)