Ecco l’artwork di Ypsigrock 2017

Il clima festoso e familiare che caratterizza il microcosmo di Ypsigrock ha già preso forma grazie a Diela Maharanie, talentuosa illustratrice indonesiana, di stanza a Giakarta, che ha disegnato l’artwork ufficiale della nuova edizione di Ypsigrock.

Dopo aver lavorato con importanti brand della moda internazionale, tra cui Levi’s, Diela Maharaine ha dato il suo personale tocco colorato e divertente all’immagine ufficiale del festival. Le sue illustrazioni comprendono di solito molti personaggi d’animazione, spesso truccati, mascherati o disorientati, posti in un ambiente strambo e allucinato. Nella sua produzione non si può prescindere dall’ammirare la sua passione per le culture tribali e l’uso prismatico, brillante e zuccheroso del colore, per il quale viene definita spesso “la signora dei pattern”; i suoi lavori eclettici, infatti, sono riempiti di pattern dai colori vivaci e super saturi. La combinazione di colori luminosi, fusa insieme ad elementi naturali dai tratti metafisici e simboli tribali, danno una connotazione psichedelica e misteriosa al suo stile. Questi elementi sono riscontrabili anche nel disegno ufficiale della prossima edizione di Ypsigrock, dove sullo sfondo emerge una figura femminile, come fosse uno spirito guida, che fa capolino sull’universo amusant del festival.

Dal 2011, l’associazione culturale Glenn Gould ha scelto di affidare la realizzazione degli artwork ufficiali ad illustratori e designer in grado di rendere concreti gli elementi della ricercatezza e dell’originalità che in definitiva sono alla base della filosofia di tutti gli aspetti del festival.

La 21ª edizione di Ypsigrock si svolgerà a Castelbuono (PA), dal 10 al 13 agosto 2017.