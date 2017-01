Carla Dal Forno, quattro date in Italia

L’australiana è un nome che è “esploso” nel corso dello scorso anno.

Anche qui a Kalporz ce ne siamo accorti, e infatti Carla Dal Forno – o meglio il suo ultimo “You Know What It’s Like” – è finita dapprima nella Playlist di Ottobre e poi finanche negli Awards di fine anno al 15esimo posto.

Il suo pop elettronico decadente sarà in scena in Italia in 4 date a gennaio. Dove? Qui:

Mercoledì 25 Gennaio 2017

ROMA – UNPLUGGED IN MONTI @ BLACK MARKET

Via Panisperna, 101 – 00184 Roma

apertura porte ore: 19.30 – inizio concerto ore: 21.00

Info biglietto/prevendite/prenotazioni: http://www.unpluggedinmonti.com/unplugged-in-monti-info-prenotazioni/

Giovedì 26 Gennaio 2017

MILANO – STANDARDS

Via Privata Angiolo Maffucci, 26, 20158 Milano

apertura porte ore: 20.30 – inizio concerti ore: 21.00

Prezzo del biglietto: 5 Euro – disponibile in cassa la sera del concerto

Venerdì 27 Gennaio 2017

UDINE – DISSONANZE @ VISIONARIO

Via Fabio Asquini, 33 – 33100 Udine

apertura porte ore: 19.30 – inizio concerto ore: 20.30

Ingresso gratuito

Sabato 28 Gennaio 2017

BOLOGNA – COVO CLUB

Viale Zagabria, 1 – 40127 Bologna

apertura porte ore: 22.00

Prezzo del biglietto: 12 Euro

prevendite presso la cassa del Covo Club durante le serate di apertura e presso Jukebox Café, via Mentana 3, Bologna

Info tour: solidbondagency.com