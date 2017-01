Beaches Brew, i primi nomi del festival gratuito dell’Hana-Bi

Anche quest’anno saremo media partner di Beaches Brew, il festival gratuito dell’Hana-Bi, la spiaggia italiana dei concerti più famosa in Europa e oltre.

La sesta edizione del festival organizzato dall’agenzia olandese Belmont Bookings insieme a Bronson Produzioni si terrà da lunedì 5 a giovedì 8 giugno.

Tra i primi nomi spicca l’incendiario collettivo psych australiano dei King Gizzard & the Lizard Wizard, gli habitué Thee Oh Sees (sesta volta all’Hana-Bi in sei anni, inclusa l’apparizione all’edizione del 2015), l’intrigante folksinger Weyes Blood, i redivivi Shellac di Steve Albini, ormai resident del Primavera Sound e finalmente per la prima volta anche a Beaches Brew. Non mancano altri due graditi ritorni: i canadesi Preoccupations che tornano a Marina di Ravenna dopo esserci passati da Viet Cong due anni fa e i Moon Duo, protagonisti anche loro di uno show indimenticabile nella stessa edizione.

Completano questo cartellone molto psych King Khan & the Shrines, la compositrice sperimentale californiana Kaitlyn Aurelia Smith, i nipponici Kikagaku Moyo, gli Operators di Dan Boeckner (Wolf Parade, Handsome Furs, Divine Fits), le garage-rocker di Atlanta The Coathangers e la psych-folk band turca di stanza ad Amsterdam degli Altin Gün

Per farvi un’idea dell’atmosfera unica che si respira a giugno in quel di Marina di Ravenna, date un’occhiata alle nostre gallery e al suggestivo aftermovie dell’ultima edizione.

BEACHES BREW FESTIVAL 2016 – Recap from Bronson Produzioni on Vimeo.