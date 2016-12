Certo non sono di quelle band per cui ci strapperemo i capelli, però lo scioglimento dei Chairlift fa comunque notizia.

Il duo di NY ha postato un messaggio sui social in cui spiega che – dopo una decina d’anni e tre album all’attivo – ha deciso di dividere le strade: Patrick a produrre album e Caroline in carriera solista (che poi l’esordio della Polachek come Ramona Lisa aveva lasciato molto a desiderare…).

La prossima primavera ci saranno dunque le ultime date live dei Chairlift.