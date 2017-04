Siren Festival, preview a Milano con le Warpaint

Si estende raggiungendo nuovi confini la programmazione del Siren Festival di Vasto.

Giovedì 13 luglio saranno di scena le Warpaint per una succosissima preview al Carroponte di Sesto San Giovanni, a Milano.

Il quartetto californiano arriva finalmente in Italia per un’unica data a luglio per presentare l’ultimo lavoro Heads Up, pubblicato in autunno da Rough Trade, come i precedenti lavori.

Biglietto scontato a 12 euro per chi si presenterà a Milano con l’abbonamento di Siren Festival che si terrà dal 27 al 30 luglio a Vasto e ha già confermato tra gli altri Arab Strap, Apparat e Baustelle.

Info: Dna Concerti