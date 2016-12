I Toy in Italia a febbraio 2017

E’ notizia di qualche giorno fa, ma non l’abbiamo ancora pubblicata presi come eravamo (e siamo) dagli Awards di fine anno.

I Toy saranno in tour in Italia a fine febbraio per presentare dal vivo “Clear Shot”, il loro ultimo album pubblicato lo scorso ottobre, che si è conquistato ben la 18esima posizione nei nostri Awards 2016.

Kalporz ha pure dedicato alla band inglese la copertina di Novembre 2016, a dimostrazione dell’attenzione che qui dedichiamo ai cinque.

Queste le date da segnarsi:

23 Febbraio -Ravenna – Bronson

24 Febbraio -Roma – Monk

25 Febbraio- Firenze -Glue

26 Febbraio -Milano- Serraglio

per info concerti: http://www.bpmconcerti.com/

Link per ascoltare album su Spotify: https://goo.gl/WSNnUa

Link per ascoltare album su Deezer: https://goo.gl/AcGnnV