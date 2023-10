L’agenda dei Live della settimana (#40, 2023)

Ricordiamo anche il doppio appuntamento romano dei Calibro 35.

Martedì 3 Ottobre – DATURA4, Raindogs House, Savona

Guidati da uno dei principali luminari australiani in fatto di rock, ovvero Dom Mariani – fondatore di The Stems e DM3 – i Datura4 hanno metabolizzato alla perfezione lo spirito dei 70s portandone avanti il suono più legato al blues ed alla psichedelia. Con il nuovo album “Neanderthal Jam” la formazione arriva al traguardo del quinto album, mettendo al centro dell’obiettivo il sound grezzo influenzato da hard boogie rock, blues psych e garage. Canned Heat, ZZ Top e Humble Pie, ma anche Black Sabbath, Blue Oyster Cult e i più recenti Radio Moscow, tutto frullato ad alta velocità in una prospettiva dal retrogusto decisamente acido e steso al sole del deserto australiano. Ingresso up to you con tessera Arci.

Mercoledì 4 Ottobre – DAVID EUGENE EDWARDS, Biko, Milano

Fresco di uscita di “Hyacinth” – via Sargent House iìdal 29 Settembre – il cantautore statunitense David Eugene Edwards, frontman dei Wovenhand e 16 Horsepower, torna dal vivo nel nostro paese con una serie di date: oltre a Milano sarà a Firenze (Circolo Arci Progresso, 5 Ottobre) e Bologna (Locomotiv Club, 6 Ottobre). Biglietti su Dice.

Giovedì 5 Ottobre – PLAID, Auditorium Parco Della Musica, Roma

Sono passati oltre trent’anni da quando Ed Handley e Andy Turner hanno pubblicato insieme al loro socio Ken Downie il disco “The Black Dogs” (gemma seminale della musica elettronica della fine degli anni Ottanta) prima di concentrarsi sul progetto Plaid. Nome storico della prestigiosa Warp, il duo è stato parte vitale della generazione elettronica degli anni Novanta insieme ad artisti del calibro di Aphex Twin e Autechre. Lontani dalla complessità o dall’astrazione puramente elettronica approfondita dai loro colleghi, Plaid ha continuato a incorporare nelle proprie composizioni elementi soul, funk e cantautoriali innestandoli ad esperimenti sonori e visivi, complessi quanto fruibili, in grado di coinvolgere ampie platee di spettatori. Con “Feorm Falorx” pubblicano il loro undicesimo album (2022) costruendo una sorta di universo parallelo che oltrepassa la dimensione musicale e interseca fantascienza e realtà virtuale: il suono inconfondibile del duo apre immaginari legati allo spazio, al ritmo delle macchine, dove i synth servono a narrare un’epopea festiva ma anche malinconica, riflesso del nostro tempo. Biglietti a questo link.

Giovedì 5 Ottobre – THE EXBATS, Blah Blah, Torino

The Exbats sono un duo garage rock dall’Arizona padre e figlia, i loro brani veloci e orecchiabili corrono come una versione distopica degli Shangri-Las, o un messaggio al futuro da parte dell’aspirante doo-wop

pre-Velvet Underground Lou Reed. Il nuovo disco “Song Machine” è atteso per il prossimo 13 Ottobre su Goner Records (Jay Reatard, Ty Segall) e già dai primi estratti risuona luminoso e carico di hook allegri che si affiancano alle migliori canzoni in vetta alle classifiche lanciate dal Wall of Sound di Phil Spector, i Kinks, Brian Wilson. Ingresso 6 Euro.

Venerdì 6 Ottobre – DEADLETTER + THE PROCRASTINATORS, Covo Club, Bologna

Provenienti dallo Yorkshire, ora di casa nella capitale inglese, i Deadletter hanno appena presentato il nuovo singolo “The Snitching Hour” che continua nel solco già tracciato di un sound che ricorda l’attitudine rock’n’roll degli anni ’70 con un tocco di revival post-punk. Composti dal frontman Zac Lawrence, dalla sassofonista Poppy Richler, dai chitarristi Will King e James Bates, dal bassista George Ullyott e dal batterista Alfie Husband, i Deadletter raccontano con cinismo, lirismo e crudezza la società attuale, con brani come “Binge” che sono una furia critica scritta in pochi istanti che non risparmia davvero niente e nessuno. Aprono i bolognesi Procrastinators. Prevendita attiva su Dice.

Sabato 7 Ottobre – DAN STUART, Casa Del Popolo, Impruneta (FI)

Torna in Italia dopo oltre quattro anni di assenza Dan Stuart, fondatore dei Green on Red e uno degli artefici del movimento Paisley Underground che spopolò nella California dei primi anni ’80 grazie a band come The Dream Syndicate, The Long Ryders, The Bangles, Thin White Rope e Opal (poi Mazzy Star). L’artista ripercorrerà in parole e musica la sua carriera solista e con i Green on Red attingendo dal suo vasto songbook per uno show solista intimistico, che coinvolgerà anche gli episodi letterari della sua attuale carriera di scrittore e della pubblicazione del suo ultimo romanzo “Marlowe’s Revenge”. Provocatorio, mai banale, sopraffino autore di grandi canzoni e amante del mito americano, Dan Stuart è un’autentica leggenda della musica, pronto a tornare a incantare sui palchi italiani con la sua voce e la sua chitarra. Ingresso a 15 Euro, 12 con tessera Arci.

Domenica 8 Ottobre – JOSEPHINE FOSTER, Santuario Madonna del Corno, Brescia

La voce ammaliante di Josephine Foster arriva fino alla Madonna del Corno di Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia. Punta di diamante del movimento di riscoperta del folk degli ultimi quindici anni, Josephine porterà le sue folk songs imperniate sulla chitarra elettrica, sulla sua voce da soprano, e infarcite di suoni della natura e registrazioni che sembrano provenire da una dimensione aliena. L’evento, che segue il concerto di Eric Chenaux del sabato, è gratuito fino ad esaurimento posti.

Domenica 8 Ottobre – RUMP STATE + FRANCESCO PELLEGRINO, Tempio di Minerva Medica, Montefoscoli (PI)

Cerchio di Ascolto è una rassegna di musica sperimentale che si svolge nell’occulto tempio di Minerva Medica nascosto tra i boschi delle colline toscane, nel paesino di Montefoscoli. Il tempio fu eretto per volontà del medico e luminare Andrea Vaccà Berlinghieri intorno al 1822 e sono molte le storie legate a questa struttura, viene anche indicato come luogo di ritrovo massonico. Domenica 8 Ottobre si esibiranno in particolare i Rump State, duo composto da Mark Morgan (Sightings) and Gaute Granli (Firmaet Forvoksen) che sperimenta per la No Lagos Musique tra chitarre stordenti, elettronica e voci dissonanti. Inoltre Monopoly Child Star Searchers, Quanta Qualia, Luce Celestiale, Hyperborea 444, Mondoriviera, Marco Chirico e Francesco Pellegrino. Per motivi di capienza è necessaria la prenotazione a ambientnoisesession@gmail.com o +393400052059 whatsapp / telegram