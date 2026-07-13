L’agenda dei Live della settimana (#29, 2026)

Segnaliamo in chiave punk rock anche la data del Bay Fest con protagonisti Rise Against, Bad Nerves e Militarie Gun giovedì 16 Luglio a Bellaria-Igea Marina, in provincia di Rimini.

Lunedì 13 Luglio – BELLE AND SEBASTIAN, Sequoie Music Park, Bologna

L’iconica band scozzese sarà in Italia a Luglio per due date imperdibili, Milano e ora Bologna, in cui proporrà integralmente lo storico album If You’re Feeling Sinister, che compie trent’anni, oltre alle hit che l’hanno fatta amare in tutto il mondo. Pubblicato nel 1996, il secondo album dei glasvegiani è diventato presto leggendario e una presenza fissa nelle classifiche dei «migliori di tutti i tempi», con brani che popolano mixtape e playlist. The Guardian ha definito il disco «sottilmente poetico, ironico e meravigliosamente melodico». Nel 2023 i Belle and Sebastian hanno pubblicato Late Developers, a breve disatanza da A Bit of Previous del 2022. Si tratta di un’appassionata celebrazione dei momenti più luminosi del loro repertorio, un lavoro fresco e immediato, «Proprio comeIf You’re Feeling Sinister, questo album è un seguito quasi simultaneo che risulta addirittura migliore del suo acclamato predecessore» ha scritto Pitchfork. Biglietti a questo link.

Martedì 14 Luglio – PIXIES, Parco Della Musica, Milano

Martedì 14 luglio a Milano al Parco della Musica arrivano i Pixies per l’unica data italiana, organizzata da DNA concerti, di “Pixies 40”, il tour mondiale che celebra i quarant’anni dalla loro formazione. Un traguardo epico che la formazione storica composta da Black Francis, Joey Santiago e David Lovering, insieme alla bassista Emma Richardson, festeggia esibendosi in location prestigiose, tra cui la Royal Albert Hall di Londra. Non è un caso che “Pixies 40” sia iniziato proprio nel Regno Unito, dove la band fu accolta per la prima volta a braccia aperte dalla stampa musicale britannica, prima di conquistare il mondo. Sono passati oltre 35 anni da quando il rivoluzionario album Doolittle, certificato Platino, catapultò la band nella Top Ten del Regno Unito, e più di 20 anni dalla loro acclamata reunion al Coachella. Biglietti a questo link.

Mercoledì 15 Luglio – PUNK ROCK RADUNO, varie locations, Bergamo

La lineup 2026 del raduno musicale gratuito per eccellenza, arrivato alla nona edizione, ne conferma la vocazione internazionale, con oltre cinquanta artisti tra Europa, Stati Uniti e Giappone e includendo alcune delle figure più influenti della scena punk rock insieme a nuove realtà pronte a scriverne il futuro. Tra gli ospiti più attesi The Dwarves (giovedì 16), celebri da oltre quarant’anni per concerti imprevedibili e un’attitudine che continua a sfidare ogni convenzione; Pansy Division (domenica 19), la prima band apertamente gay e che ha contribuito a rendere il punk un luogo più inclusivo e aperto, anche grazie allo storico tour con i Green Day ai tempi di Dookie e The Queers (sabato 18), tra i nomi fondamentali del pop punk mondiale, capaci di influenzare intere generazioni di band. Senza dimenticare The Apers, Giuda, Bee Bee Sea, M.O.T.O… L’intero programma lo trovate a questo link.

Mercoledì 15 Luglio – MARCUS MILLER, Castello, Udine

In questa estate 2026, Marcus Miller è in tour in Italia (metterà in fila pure Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica, Lucca Summer Festival e date a Pompei e Bari a fine luglio) con lo speciale progetto “We Want Miles!”, un omaggio celebrativo per i 100 anni dalla nascita del grande Miles Davis, per cui Miller ha suonato il contrabbasso in capolavori immortali come Tutu. Si esibisce con una all-star band di leggende del jazz che include Mike Stern (chitarra), Bill Evans(sax), Mino Cinelu (percussioni), Russell Gunn (tromba), Brett Williams (tastiere) e Anwar Marshall (batteria). Prevendita qui.

Giovedì 16 Luglio – INTERPOL, Parco delle Caserme Rosse, Bologna

Dopo un’intensa attività dal vivo che negli ultimi due anni li ha visti esibirsi come headliner in arene e festival tra Europa, America Latina e Asia, culminata con il concerto più imponente della loro carriera davanti a 200.000 persone a Città del Messico e con la partecipazione al Coachella Valley Music and Arts Festival, gli Interpol si preparano a inaugurare un nuovo capitolo della loro carriera. Il 28 agosto arriva This Mirror Weighs A Ton, il nuovo album prodotto da Andrew Wyatt (ROSALÍA, Charli XCX) e mixato da David Fridmann (Sleater-Kinney, MGMT). Registrato nello studio di Wyatt nel Lower East Side di Manhattan, il disco segna il ritorno della band nella propria città d’origine ampliando il proprio universo sonoro con archi, strumenti a fiato, armonie vocali stratificate, chitarre acustiche e sperimentazioni di sound design, mantenendo intatta l’identità ritmica e melodica che da sempre li contraddistingue. Temi come la riflessione, la percezione e la tensione emotiva attraversano l’intero lavoro, mentre la copertina presenta un’opera di Addie Wagenknecht, attualmente conservata nella collezione permanente del Whitney Museum of American Art. Biglietti a questo link.

Sabato 18 Luglio – JOHNNY MARR, Tenuta Bocca Di Lupo, Minervino Murge (BT)

Johnny Marr torna in Italia con cinque date estive tra luglio e agosto, proponendo sia i suoi brani da solista che i grandi classici degli Smiths. L’ex chitarrista della band di Manchester si esibirà a Verona (16 luglio), Roma (17 luglio), in Puglia per il Locus Festival (18 luglio, alla Tenuta Bocca di Lupo acquistabile qui), a Udine (20 luglio) e a Santa Margherita Ligure (2 agosto). Curioso che a stretto giro arriverà anche Morrissey per due date (19 Luglio Lake Sound Park di Cernobbio e 21 Asti in Piazza Alfieri), dubitiamo che si incontreranno.

Domenica 19 Luglio – BEN LAMAR GAY ENSEMBLE, Lupo, Lido Di Savio (RA)

Un appuntamento speciale a cura di Area Sismica, pensato come un vero e proprio regalo in attesa della STAGIONE 37 che partirà ufficialmente a ottobre. Se vuoi cenare con noi prima del live, il ristorante è aperto dalle 19 ed è previsto il posto riservato al concerto per chi prenota la cena. Il live è comunque a ingresso libero, dove Ben LaMar Gay (cornetta, synth e voce) sarà accompagnato sul palco da Edinho Gerber (chitarra), Matt Davis (sousaphone e voce) e Tommaso Moretti (batteria) per una serata fuori programma tutta da ascoltare.

Domenica 19 Luglio – FANTASTIC NEGRITO, Macchia Blues Festival, Isernia

Il bluesman vincitore di tre Grammy Fantastic Negrito si esibirà al Macchia Blues Festival a Isernia presso Largo Elena, con inizio alle ore 21 e entrata gratuita. Il concerto fa parte del tour estivo italiano a supporto del nuovo progetto live Fantastic Negrito Alive, che include singoli viscerali come California Loner“ e “Beat Salad“, registrati proprio durante i suoi concerti in Italia. Le sue performance sono famose per fondere il blues del Delta, il funk e la protesta sociale in un’esperienza collettiva unica.