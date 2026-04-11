La Top 7 della Settimana (#15 | 2026)

7. The Strokes- Going Shopping

Dopo sei anni dall’ultimo album, tornano gli Strokes con l’annuncio di un nuovo album “Reality Awaits” in uscita il 26 giugno. Il primo singolo estratto dal disco sorprende innanzitutto per l’utilizzo sfacciato, e fondamentalmente fuori contesto, dell’autotune che però rimane un problema minore in un brano banale e chiaramente poco ispirato. Resta la speranza di ottenere comunque un buon album da una delle band indie-rock più importanti degli ultimi vent’anni

6. Kelela- idea1

Nuovo singolo per Kelela che presenta un brano essenzialmente shoegaze, con influenze che si muovono tra l’alterative rock e l’ethereal wave. La voce riverberata, potente della statunitense ipnotizza l’ascoltatore per più di tre minuti in un brano morbido ma sfacciato.

5. Thom Yorke- Live at Sydney Opera House

Thom Yorke rilascia sul suo canale youtube l’intera live performance al Sydney Opera House, un concerto con un arrangiamento molto essenziale che ripercorre, a tappe, i suoi lavori più significativi, attingendo ovviamente dal catalogo dei Radiohead, passando per suoi progetti paralleli in un intenso sunto della sua carriera.

4. Squarepusher- Kammerkonzert



Opera ambiziosa per Tom Jerkinson, che si ritrova a comporre musica per orchestra nell’album più ambizioso e complesso della sua carriera. Elettronica, funky, jazz fusion, avant prog, percussioni martellanti per un’ uscita affascinante e articolata.

3. Mei Semones- Kurage

Il nuovo EP di Mei Simones è una piccola collezione di dolci brani bossa-nova, colorate melodie solari che trasportano in ascolto che non stanca e anzi è troppo breve per quanto bene funziona. Brani sorridenti, gentili nei modi e ben strutturati nella sostanza che fanno inevitabilmente sperare in un nuovo album a questo livello.

<a href="https://meisemones.bandcamp.com/album/kurage">Kurage by Mei Semones</a>

2. American Football- No Feeling

Il ritorno della storica band Midwest-emo che presenta con questo secondo singolo il suo prossimo quarto album in studio.

Il brano è vibrante, l’atmosfera post-rock culla nella braccia dei classici arpeggi midwest e annebbia quasi la vista in un finale che abbraccia l’indie rock e a tratti lo slowcore. Ci sono tutte le premesse per un quarto album di livello per quella che, si rivela essere ancora una volta, la band più importante della scena midwest.

1. L’esordio dei My New Band Believe

L’esordio della nuova (dal titolo) band di Cameron Picton (ex black midi) arriva quasi tre anni dopo lo scioglimento del gruppo e a un anno e mezzo dal disco d’esordio del suo ex compagno di band Geordie Greep.

Il progetto, che include i migliori musicisti della scenda di Windmill, è un tripudio di colori, di suoni e di emozioni, un caleidoscopio sonoro in grado di passare dal barocco all’avant folk, in un disco che farà indubbiamente parlare di sè.

<a href="https://mynewbandbelieve.bandcamp.com/album/my-new-band-believe">My New Band Believe by My New Band Believe</a>

(Federico Tranfaglia)