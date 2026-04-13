Menu

Il Peggio è Passato, l’anteprima del video di “Viscerale”

Redazione

Share This Article
Share Post

Abbiamo già ospitato anteprime che riguardano Il Peggio è Passato, perché il trio elettropop parmigiano ha sempre avuto una visione laterale del pop.

Il trio torna a pubblicare musica originale a quattro anni dal debutto “Bugie d’autore”, e domani martedì 14 aprile 2026 metterà a disposizione su YouTube il suo nuovo video, “Viscerale”. Il pezzo, già edito da qualche giorno su Dischi Soviet Studio, parte alla maniera dei Joy Division di “Love will tear us apart” e si sviluppa in modo inusuale rallentando la corsa. “Viscerale” è il primo di una serie di singoli che anticiperanno l’uscita del secondo album della band, atteso per l’autunno.

Il video lo potete vedere in première oggi qui su Kalporz:

BIOGRAFIA UFFICIALE:

Il peggio è passato è un trio parmigiano, alfiere del pop corrotto.

Attivi dal 2018, hanno esordito nel 2022 con l’album Bugie d’autore pubblicato da Dischi Soviet Studio, lavoro che è valso alla band numerosi apprezzamenti della critica, nonché il riconoscimento di artista rivelazione 2022 da parte di Divinazione/Rock Targato Italia.

Impegnata in numerosi concerti in questi anni, la band continua ad affinare la propria identità live nel suo classico assetto a tre con un’ermetica Francesca al centro e Simone con Michele ai lati a danzare e inneggiare verso il pubblico.

“Viscerale” è stata scritta da IPEP
Registrata e masterizzata da Francesco Chiari e IPEP presso il Noise Studio, Parma
Additional drums: Gregorio Ferrarese
Programmazioni e post produzione: Francesco Chiari e IPEP
Artwork by IPEP
Fotografia: Emiliano Zampella

Il Peggio è Passato: Francesca Pesci (sintetizzatori, campionatori), Simone Vaccari (chitarra acustica), Michele Zilioli (voce).

linktr.ee/IPEP1971

Etichetta: Dischi Soviet Studio
Ufficio Stampa: Dischi Soviet Studio info@dischisovietstudio.it

Articoli Correlati:

[Anteprima] Il Peggio è Passato, il video di "Lo So, Lo So"

[Première] Il Peggio E' Passato, ecco il video di "Corse Ad Ostacoli"

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010