Il Peggio è Passato, l’anteprima del video di “Viscerale”

Abbiamo già ospitato anteprime che riguardano Il Peggio è Passato, perché il trio elettropop parmigiano ha sempre avuto una visione laterale del pop.

Il trio torna a pubblicare musica originale a quattro anni dal debutto “Bugie d’autore”, e domani martedì 14 aprile 2026 metterà a disposizione su YouTube il suo nuovo video, “Viscerale”. Il pezzo, già edito da qualche giorno su Dischi Soviet Studio, parte alla maniera dei Joy Division di “Love will tear us apart” e si sviluppa in modo inusuale rallentando la corsa. “Viscerale” è il primo di una serie di singoli che anticiperanno l’uscita del secondo album della band, atteso per l’autunno.

Il video lo potete vedere in première oggi qui su Kalporz:

BIOGRAFIA UFFICIALE:

Il peggio è passato è un trio parmigiano, alfiere del pop corrotto.

Attivi dal 2018, hanno esordito nel 2022 con l’album Bugie d’autore pubblicato da Dischi Soviet Studio, lavoro che è valso alla band numerosi apprezzamenti della critica, nonché il riconoscimento di artista rivelazione 2022 da parte di Divinazione/Rock Targato Italia.

Impegnata in numerosi concerti in questi anni, la band continua ad affinare la propria identità live nel suo classico assetto a tre con un’ermetica Francesca al centro e Simone con Michele ai lati a danzare e inneggiare verso il pubblico.

“Viscerale” è stata scritta da IPEP

Registrata e masterizzata da Francesco Chiari e IPEP presso il Noise Studio, Parma

Additional drums: Gregorio Ferrarese

Programmazioni e post produzione: Francesco Chiari e IPEP

Artwork by IPEP

Fotografia: Emiliano Zampella

Il Peggio è Passato: Francesca Pesci (sintetizzatori, campionatori), Simone Vaccari (chitarra acustica), Michele Zilioli (voce).

linktr.ee/IPEP1971

Etichetta: Dischi Soviet Studio

Ufficio Stampa: Dischi Soviet Studio info@dischisovietstudio.it