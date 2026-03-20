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Un mese dopo Matteo Agostinelli: l’eco che non si spegne

Raffaele Concollato

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Un mese fa la scomparsa di Matteo Agostinelli, anima e mente degli Yuppie Flu, lascia un vuoto profondo in chi nei primi anni duemila, aveva abbracciato la musica indipendente italiana. Con la sua band era riuscito dove pochi erano riusciti ad arrivare e ancora oggi a ripensarci, al di fuori del mainstream becero, quasi nessuno.

Il mio ricordo di lui e della sua band è legato ad un loro concerto al MI AMI Festival del 2008. Era una delle prime edizioni, quelle con il palco ‘Pertini’ e c’era un’atmosfera tra l’entusiasmo di esserci e la familiarità dei tanti volti che incrociavi, quasi carbonari durante l’anno. Il set degli Yuppie Flu per quel che ricordo fu compatto, ricordo la voce di Matteo capace di riempire lo spazio.

So che lui credeva nella possibilità di creare ponti, di portare un suono nato nelle province italiane verso un pubblico più ampio e in parte vi è riuscito dimostrando che si poteva partire da una realtà indipendente e costruire un percorso coerente, senza rinunciare all’ambizione. Purtroppo poi il mondo non gli è stato favorevole e si è dovuto arrendere davanti alla crudità dei numeri, la fine della Homesleep, dell’hype intorno a certi suoni e dei limiti dati dalla “vita vera” e si è ritirato, ma mai sopito.

Negli ultimi anni, stava lavorando a un nuovo album, frutto di quasi cinque anni di lavoro. Un progetto che, secondo chi gli era vicino, era ormai quasi completato. Cinque anni sono un tempo lungo nel mondo della musica, ma per lui erano necessari: ogni brano doveva trovare la propria forma definitiva, ogni arrangiamento essere limato fino a raggiungere quell’equilibrio tra immediatezza e profondità che aveva sempre cercato. L’idea che questo disco resti sospeso, in bilico tra compiuto e incompiuto, aggiunge una nota di struggente intensità alla sua eredità artistica.

Oggi, ripensando al concerto del 2008 e alle tante canzoni che hanno fatto da colonna sonora a un pezzo di vita, resta la gratitudine per un artista che ha saputo guardare lontano. La sua musica continua a parlare, a vibrare, a suggerire che anche dalle realtà più appartate può nascere qualcosa di universale. La scomparsa di Matteo segna la fine di un percorso umano, ma non spegne l’eco delle sue canzoni, destinate a restare.

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010