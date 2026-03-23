Istantanee dalla KalporzNight25

Sabato 21 marzo al Diagonal di Forlì abbiamo festeggiato i nostri 25 anni: è stato come volevamo, con tanti sorrisi, abbracci, molte birre, qualche aneddoto e tanta musica.

Ora siamo già proiettati verso i 30.

Grazie a tutti.

foto di Giorgio Lamonica

foto di Paolo Bardelli

Questa la playlist per RadioKalporz, la trasmissione che abbiamo curato nel locale dalle 19.30 alle 21: