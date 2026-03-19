Elettrobiblioteca a Modena per una masterclass gratuita

Interferenze tra suoni e visioni” è il titolo della masterclass che Fondazione Collegio San Carlo e Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali propongono a giovani artisti under 35 per sabato 28 marzo, in vista della partecipazione al concorso di composizione elettronica e di progettazione audiovisiva lanciato con il progetto Elettrobiblioteca: fino a venerdì 24 aprile sono aperte le candidature per coppie di artisti, il bando prevede per la coppia vincitrice un contributo di 4 mila euro.



La masterclass di sabato 28 marzo (a ingresso gratuito, su prenotazione) rappresenta un’opportunità di alta formazione e di networking per giovani artisti visivi, musicisti e producers che intendano esplorare nuove possibilità creative tra archivi, arti visive e musica elettronica, e, nello stesso tempo, prepararsi al concorso. L’iniziativa vuole essere, inoltre, un’occasione di approfondimento a favore della cittadinanza: la sessione del mattino, infatti, è aperta a tutti senza limiti di età.

L’appuntamento affronta i temi artistici e di studio che caratterizzano il progetto Elettrobiblioteca: il confronto con le musiche e i materiali di archivio e il loro potenziale creativo, le metodologie e le applicazioni per la loro rilettura, incentrandosi, in particolare, sulle connessioni tra la sperimentazione sonora e i linguaggi visivi.



Testimonianze e showcase si alternano nel corso della giornata, che vede gli interventi di Christian Fogarolli (artista), Luca Roccatagliati (DJ Rocca, musicista e producer), Riccardo Castagnetti (musicologo), Giovanni Corgiat e Riccardo Franco-Loiri (compositore e visual artist, autori del progetto “Cadentiae”, la prima produzione originale di Elettrobiblioteca realizzata nel 2025).

Obiettivo della masterclass è presentare e condividere strumenti teorici e pratici a favore dei partecipanti e degli artisti interessati al concorso, che consentirà ai vincitori di realizzare una produzione sonora e visiva a partire da materiali del fondo musicale dell’Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola. In questa prospettiva, il pomeriggio della masterclass è dedicato a sessioni di incontro tra artisti visivi e sonori, per dar vita a possibili nuove collaborazioni.



Le sessioni di Open Talk, in programma dalle ore 10 alle 12.30 e aperte a tutti, si tengono alla Fondazione Collegio San Carlo (via San Carlo 5, Modena).

La partecipazione è gratuita su prenotazione, fino a esaurimento posti.

La sessione di Creative Match, in programma dalle ore 14.30 alle 17.30 e riservata ad artisti under 35, si tiene nella sede di Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali (corso Canalgrande 103, Modena). A seguire, dalle ore 17.30 alle 18.30, aperitivo di networking.

La partecipazione è gratuita su prenotazione (max 20 partecipanti – 10 artisti visivi e 10 musicisti / producers).



Il programma completo è online su www.fondazionesancarlo.it e www.agomodena.it



Elettrobiblioteca promuove la riscoperta dei patrimoni musicali antichi nel contemporaneo, attraverso il dialogo tra la ricerca storico-archivistica, le arti performative e le nuove tecnologie. Il progetto è realizzato da Fondazione Collegio San Carlo e da Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali, con il sostegno di Fondazione di Modena, in collaborazione con l’Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola, nell’ambito di Modena Città Creativa Unesco per le Media Arts.



L’ingresso è gratuito. Prenotazione su www.fondazionesancarlo.it e www.agomodena.it

Per informazioni: 059.421200