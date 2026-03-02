Le date della sonorizzazione di Metropolis

Dopo l’uscita dell’album della loro sonorizzazione di Metropolis (Overdrive Records, settembre 2025) e il successo delle prime date live dell’anno scorso, Karim Qqru, Roberta Sammarelli, Xabier Iriondo e Corrado Nuccini proseguono il tour con nuove tappe.



Il progetto nasce dalla voglia di sperimentare liberamente, sviluppando insieme una sonorizzazione totalmente suonata live, senza basi o preset.



Grazie al loro background rock, il quartetto alterna momenti “muscolosi” di kraut-rock a passaggi più ambient e psichedelici, creando un dialogo sonoro che si adatta alle immagini del film e rende ogni esibizione un’esperienza unica e irripetibile.

Il lavoro è risultato di una collaborazione corale: ogni musicista ha portato il proprio contributo, costruendo insieme un commento sonoro originale, spontaneo e immediato, che si percepisce tanto nell’album quanto nelle performance dal vivo.



LE DATE

7 marzo : Tolentino (Mc) Teatro Politeama

19 marzo: Milano Cinema Colosseo

23 marzo Correggio (Re) Cinepiù – NUOVA DATA!

27 marzo : Ravenna Bronson

28 marzo: Trieste Teatro Miela – NUOVA DATA!

29 marzo : Mestre Teatro Candiani



BIGLIETTI DISPONIBILI QUI








