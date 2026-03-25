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Ist Ist: l’eleganza del post-punk

Raffaele Concollato

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Ist Ist Santeria, Milano, 17 marzo 2026

Racchiudere gli Ist Ist, band dagli innumerevoli riferimenti, nell’area post-punk può essere riduttivo, ma riesce a rendere l’idea del fluire della performance che il quartetto di Manchester ha offerto in questa tappa milanese. Già visivamente la band ha cercato di rinnovarsi, quindi non più casual, con il cantante Adam Houghton, tra occhiali Ray-Ban e giacca nera, e i soci che danno un taglio minimale, elegante e se vogliamo anche inquieto al gruppo.

Il concerto si muove attraverso una scelta di brani differenti rispetto alle prime date dove le “hit” erano posizionate all’inizio, che alterna momenti di tensione a improvvise aperture che brani come “Encouragement” e “Something Has to Give” riescono a provocare e che insieme a “Lost My Shadow”, “The Kiss”, “What I Know” e “Makes No Difference” saranno i momenti più esaltanti del set che tra campionamenti, chitarre taglienti e synth cupi porta in luoghi dove il profondo e l’oscuro non fanno così paura, grazie anche a grandiosi innesti melodici.

L’ultimo lavoro, “Dagger”, decisamente di valore, riesce a essere inserito tranquillamente tra i ‘classici’ dimostrando una maturità non ovvia, ed è vero che ogni canzone sembra evocare echi di band come Wire o Interpol, ma gli Ist Ist riescono comunque a costruire una propria identità grazie a quella componente dark quasi ossessiva presente in ogni arrangiamento. I synth, mai invadenti, aggiungono profondità, mentre la sezione ritmica spinge costantemente in avanti. “Dreams Aren’t Enough” rappresenta un altro momento prezioso e con il suo crescendo emotivo prepara a un finale dove la band alza il tiro con “I Remember Everything” che chiude il set principale.

L’ottima “I Am the Fear”, come si diceva spesso usata come apertura durante il tour, assume qui un valore diverso, un’esplosione di colori che partono dal profondo, e “Stamp You Out” chiude definitivamente un concerto che è stato capace di trasformare influenze riconoscibili in un linguaggio personale e convincente. Una band che, pur guardando al passato, riesce a suonare assolutamente presente.

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010