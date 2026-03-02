Iron & Wine pubblica “Wait Up”, nuovo video animato

Iron & Wine ha pubblicato Hen’s Teeth, il nuovo album uscito il 27 febbraio per Sub Pop, e insieme all’uscita è arrivato anche il video di “Wait Up”, una delle tracce che vede nuovamente la collaborazione con il trio I’m With Her. Il brano è accompagnato da un videoclip animato firmato da Callum Scott Dyson, illustratore britannico che negli ultimi anni ha portato la sua estetica stop‑motion dentro una dimensione sempre più onirica e artigianale.

Hen’s Teeth nasce come un progetto autonomo, ma finisce inevitabilmente per dialogare con Light Verse, il disco che nel 2024 aveva riportato Sam Beam ai Grammy. Le nuove canzoni affondano le radici nelle sessioni registrate ai margini di Los Angeles negli ultimi anni, sotto la guida di Dave Way (già al lavoro con Fiona Apple, Jakob Dylan, Sheryl Crow). Più che un lato B o un capitolo aggiuntivo, sembra una raccolta di brani che Beam ha fatto sedimentare per poi tirar fuori con una calma quasi zen.

Nel disco ritroviamo il consueto piccolo universo Iron & Wine: David Garza, Sebastian Steinberg, Tyler Chester, Griffin Goldsmith, Beth Goodfellow, Kyle Crane, Paul Cartwright. Musicisti che seguono Beam da anni e che qui tornano a dare forma a un suono coeso, morbido, riconoscibile, eppure con un’identità precisa.

Wait Up — con la sua atmosfera sospesa e la complicità vocale delle I’m With Her — è un buon punto d’accesso per capire dove stia andando Sam Beam in questa fase del suo percorso.