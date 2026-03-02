Indi(e)pendenze meets Kalporz – Febbraio 2026

#Podcast

Indi(e)pendenze è il format curato da Matteo Maioli in onda ogni mercoledì alle 22.30 su Radio Icaro Rubicone e ogni sabato alle 12.00 su Neu Radio e dal suo stesso sito disponibile liberamente in podcast.

Nella nuova puntata Matteo ospita Piero Merola, che invita tutti alla festa dei venticinque anni della nostra webzine che si svolgerà al Diagonal Loft Club di Forlì sabato 21 Marzo. Ascolteremo con lui brani di Charli XCX, Yamila, Westside Cowboy e Mandy, Indiana oltre a un ricordo di J Dilla nel #tbt dedicato a Donuts e il concerto da sold out al Locomotiv di Anna Von Hausswolff.

TRACKLIST

J DILLA – Workinoint

CHARLI XCX – Chains Of Love

FAKEMINK – Fml

DRY CLEANING – Evil Evil Idiot

TOMORA – Ring The Alarm

CONVERGE – Gilded Cage

THE MESSTHETICS + JAMES BRANDON LEWIS – Rules Of The Game

YAMILA – Lo Animal

WESTSIDE COWBOY – The Wahs

MANDY INDIANA – A Brighter Tomorrow

ANNA VON HAUSSWOLFF feat. IGGY POP – The Whole Woman