Il 21 marzo a Forlì la KalporzNight25, la festa per i 25 anni di Kalporz!

ve lo confermiamo: sabato 21 marzo al Diagonal di Forlì Kalporz festeggerà il suoi 25 anni.

Una festa, una #KalporzNight25 per incontrarsi tra scribacchini e lettori, con sorprese e con la voglia di divertirsi accumunati dalla “filosofia kalporziana”.

Alle 19:30 ci sarà RadioKalporz, una radio con selezione musicale curata dagli scribacchini che presenteranno il perché delle canzoni scelte, che avranno una attinenza con la nostra storia.

Alle 21 partiranno invece i veri e propri djset, con Matteo Maioli, Saverio Paiella e altri alla consolle.

Durante la serata ci sarà un banchetto con merch di Kalporz e qualche sorpresa.

Tutti invitati!

La Kalporznight25 crediamo meriti la nostra cover di marzo 2026!