Gee Whiz!, quando l’indie sa ancora entusiasmare

Gee Whiz! è il miraggio technicolor di Michele Giuliani (Lùnapop, Clamat), Paul Pieretto (Settlefish, A Classic Education), Mariagiulia Degli Amori (A Toys Orchestra, Iosonouncane, Daniela Pes) e Giacomo Gelati (Altre di B, Lo Stato Sociale, LaPara).

Nati a Bologna nel 2024, trasformano l’indie rock in un luna park psichedelico dove chitarre, glockenspiel, fuzz e voci distorte flirtano in una jam spaziale. Il loro album di debutto, How To Manage A Crisis, è uscito il 4 Marzo 2026 via We Were Never Being Boring: un trip in una Summer of Love proiettata nel futuro, dove i Flaming Lips la fanno da spirito guida. Il disco racchiude dieci ottime canzoni dalla spiccata verve pop tra Blur, Sparklehorse e Beck: o forse ancor meglio, per chi ci ha lasciato il cuore, gli Elf Power di A Dream In Sound.

La band presenterà ufficialmente il disco venerdì 27 Marzo al Freakout di Bologna, ospite Setti. in uscita mercoledì 4 marzo 2026 via We Were Never Being Boring. A questo link la prevendita, con l’occasione di andarsene anche con il vinile dei Gee Whiz! in mano – per 20 Euro totali. Come fanno a non meritarsi un It-Alien?