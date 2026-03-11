C2C Festival mette online il djset di Nicolas Jaar dedicato a Sergio Ricciardone
Piero Merola
Nicolas Jaar ha chiuso con un vibrante djset a sorpresa il lungo weekend dell’ultima edizione di C2C Festival, domenica 2 novembre 2025 alle OGR di Torino. Tra i momenti più emozionanti di questa selezione “for Sergio”, dedicata alla memoria di Sergio Ricciardone – scomparso esattamente un anno fa – “Le nuvole” di Fabrizio De André e un’ubriacante remix in presa diretta di “Voglio vederti danzare” di Franco Battiato, artista a cui il compianto fondatore del festival era molto legato e che aveva portato in un memorabile show all’edizione 2014 del festival allora noto come Club To Club. Un omaggio a cuore aperto di un artista che a Torino ha abitato ed è legato da tanti anni al team e al pubblico di C2C Festival. Per chi non c’era, un modo per immergersi nelle atmosfere di quella serata. Per chi c’era, sarà difficile trattenere l’emozione riascoltandolo. Anche a mesi di distanza.
I biglietti per l’edizione 2026 del festival che ha annunciato tra gli altri Robyn, Yung Lean & Bladee, Kelela, Arca sono in vendita su DICE.FM.
