Winona Oak, “Stay the Night” è il nuovo singolo

Artista svedese, Winona Oak possiede una sensibilità pop molto marcata che svolge anche nella sua nuova “Stay the Night”, che anticipa il nuovo album in arrivo nei prossimi mesi. Un tocco cinematografico, un po’ di Lana Del Rey, un gusto radiofonico, e il gioco è fatto.
Oak ha pubblicato il suo album di debutto in studio Island of the Sun il 10 giugno 2022, l’ep ‘Salt’ pubblicato la scorsa primavera.
