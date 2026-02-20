La Top 7 della Settimana (#8 | 2026)

7. Billy Fuller (Beak>) annuncia il debutto da solista

Billy Fuller, bassista e membro fondatore dei Beak>, annuncia il debutto da solista. Rummer è il singolo, molto kraftwerkiano, che anticipa l’uscita dell’album (realizzato nel suo studio casalingo), prevista per aprile 2026. Nel comunicato stampa il musicista racconta, «Sto facendo musica come faccio sempre. Non ho idea a chi sia destinata o a cosa serva, come sempre».

6. The Bug Club: un nuovo disco in arrivo

The Bug Club, duo gallese inarrestabile: ad agosto 2024 gli abbiamo dedicato la nostra cover mensile, in occasione dell’uscita di On the Intricate Inner Workings of the System (il primo a uscire per Sub Pop). Nel giro di due anni, la band Sam Willmett e Tilly Harris ha pubblicato un’altro disco (Very Human Features) e annunciato – proprio in questi giorni – l’uscita di un nuovo album, Every Single Muscle.

<a href="https://thebugclub.bandcamp.com/album/every-single-muscle">Every Single Muscle by The Bug Club</a>

5. “Aves de Nahá”, il nuovo lavoro del progetto Bosque Vacio

L’etichetta losangelina Dinzu Artefacts pubblica oggi 20 febbraio pubblica il nuovo lavoro Bosque Vacio, progetto interdisciplinare di Leena Lee e Guillermo Guevara: il duo, dopo Cantera Oriente del 2023, ritorna con un’opera – Aves de Nahá – che nasce dall’incontro tra antropologia, ornitologia e la comunità Lacandon di Nahá, Chiapas, Messico.

<a href="https://dinzuartefacts.bandcamp.com/album/aves-de-nah">Aves de Nahá by Bosque Vacío</a>

4. Thurston Moore annuncia disco in collaborazione con Bonner Kramer

Thurston Moore annuncia l’uscita di un collaborativo con Bonner Kramer, musicista, produttore (di dischi di Galaxie 500, Daniel Johnston e molti altri ancora) e fondatore della Shimmy-Disc. I due si sono ritrovati dopo tanti anni a Miami: «Kramer e io ci siamo ritrovati a Miami, in Florida, alcuni anni fa, molti anni dopo che entrambi avevamo lasciato New York […]. Era solo questione di tempo prima che Kramer ed io iniziassimo a fare progetti per registrare insieme e, con la sua irrefrenabile diligenza, ha rapidamente allestito un impianto di registrazione mobile nell’appartamento in cui mi ero rifugiato, con il sole della Florida che filtrava attraverso le foglie di palma e agili lucertole che scorrazzavano sui davanzali delle finestre, e ci siamo semplicemente buttati. Kramer ha avuto l’idea di fare una cover di un brano dei Joy Division, una svolta rispetto alle improvvisazioni che avevamo registrato fino a quel momento, ma perfettamente in linea con la nostra sensibilità che unisce luce e oscurità in un songwriting trascendente, essendo entrambi devoti alla “canzone” e alla “libertà”. Il risultato è stato They Came Like Swallows, una sessione che abbiamo immediatamente sentito dovesse esistere come preghiera per le anime devastate dalla guerra delle famiglie palestinesi. Abbiamo concordato senza bisogno di parole di offrire la nostra musica come attivismo sonoro e come energia benefica. Questo album è il nostro contributo di coppia alla dignità umana, è la nostra musica dell’anima […]» , parole di Moore riportate sulla pagina bandcamp del progetto.

3. “Deface The Currency”: The Messthetics, di nuovo insieme con James Brandon Lewis

Esce oggi Deface the Currency, nuovo disco del trio The Messthetics, formato dai fugaziani (passatemi l’aggettivo) Joe Lally e Brendan Cant con Anthony Pirog. Come per il precedente album del 2024, la band ha collaborato nuovamente con il sassofonista James Brandon Lewis. Il dialogo musicale tra i quattro continua a funzionare.

2. Il ritorno dei Visible Cloaks

A nove anni da Reassemblage del 2017 (non considerando l’album in collaborazione con Yoshio Ojima & Satsuki Shibano del 2019, serenitatem), i Visible Cloacks – duo formato da Spencer Doran e Ryan Carlile – annunciano l’uscita del loro terzo disco, Paradessence. Ad anticiparlo il brano Disque.

1. Everybody Kirks Sometimes

Nell’episodio numero 800 della serie cult The Simpsons – finale della trentasettesima stagione (Homer? A Cracker Bro?) – la voce di Michael Stipe (vedi foto) si presta al gioco reinterpretando in chiave ironica il classico dei R.E.M. Everybody Hurts, che per l’occasione diventa Everbody Kirks.

(Monica Mazzoli)