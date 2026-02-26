Jack Endino ‘produce’ i bolognesi Newt.

“Acetoned‘ è il singolo di debutto dei bolognesi Newt., che anticipa ‘Voider‘, l’album d’esordio della band in uscita domani 27 febbraio 2026 per Ostia Records.

Le coordinate sonore della band affondano nel cuore degli anni ’90, con riferimenti a Pixies, Melvins, Tad, Mudhoney, Nirvana e Motorpsycho, e ciò è evidente ascoltando il singolo. Anche perché il mastering dell’album è stato affidato a Jack Endino (Nirvana, Mudhoney), nome-simbolo di quella stagione.

“Acetoned” colpisce e coinvolge, anche se risulta un po’ derivativo: sarà interessante ascoltare se l’album riuscirà a variare (ed aggiornare) un po’ le atmosfere.

BIOGRAFIA

Newt. nasce nel 2024 tra Bologna e Gradara da quattro musicisti con esperienze maturate in diverse realtà della scena italiana (Antares, ED, Marnero). Il progetto sviluppa un suono diretto e analogico, radicato nel rock alternativo e noise degli anni ’90, con riferimenti a Pixies, Melvins, Tad, Mudhoney, Nirvana e Motorpsycho. ‘Voider’ (2026, Ostia Records) è il loro album d’esordio.

LINK

https://www.instagram.com/newt_lv426

https://itsnewt.bandcamp.com