“Volevo essere strano”: il libro che racconta Lucio Corsi

Siamo in tempo di Sanremo, e proprio l’anno scorso – di questi giorni – arrivava al grande pubblico italiano un artista che, con la sua stranezza, riusciva a imporsi. E un libro ora può accompagnare nel viaggio alla scoperta di quel cantautore: Volevo essere strano, la prima biografia su Lucio Corsi, scritto da Donato Zoppo e pubblicato da Aliberti Compagnia Editoriale.

Corsi è un fenomeno difficilmente ripetibile: un musicista che mescola glam rock, canzone d’autore, fantasia e un pizzico di follia. Da Vetulonia a Sanremo, da Milano alle astronavi, il suo universo è un mosaico di influenze, storie e canzoni che parlano di sogni, di dinosauri e di una fanciullezza che non si spegne mai.

Il libro, introdotto da Francesco Bianconi dei Baustelle con una prefazione che ne esalta la poetica surreale, è un viaggio tra le radici maremmane di Corsi, i suoi primi esperimenti musicali, il trasferimento a Milano e l’ascesa inarrestabile che lo ha portato a diventare uno dei nomi più discussi del 2025. Tra collaborazioni con i Baustelle e Tommaso Ottomano, tra album acclamati come Cosa faremo da grandi? e La gente che sogna, il testo si muove con piglio creativo e ironico, seguendo le tracce dell’artista.

La copertina, curata da Alessio Vitelli, grafico storico di Corsi, è un’opera d’arte a sé stante, che anticipa l’anima eccentrica del libro e del suo protagonista. Lucio Corsi, con la sua stranezza, ci ricorda che essere diversi non è un limite, ma una forza.

LUCIO CORSI

VOLEVO ESSERE STRANO

di Donato Zoppo

Aliberti Compagnia Editoriale, 2026

144 pagine | 15.00 €

Donato Zoppo (Salerno, 1975) scrive per i magazine Audio Review e Jam, ha condotto per vent’anni il radio show Rock City Nights, dirige l’ufficio stampa Synpress44 con cui si occupa di comunicazione. Ha scritto su Beatles, Lucio Battisti, CSI, Litfiba e tanti altri, diventando uno dei saggisti musicali più stimati e prolifici in Italia.

Aliberti Compagnia Editoriale:

https://www.aliberticompagniaeditoriale.it/libro/9788893237932

Donato Zoppo:

www.donatozoppo.it