Bayonne, musica come luogo mentale

Bayonne torna con “Multiphase”, nuovo singolo psych-pop che segna la sua prima uscita dal 2024. Un brano delicato, costruito su synth luminosi e percussioni stratificate, dove la voce – eterea e ipnotica – fluttua su un testo malinconico, creando un contrasto emotivo che cattura fin dal primo ascolto.

Poliedrico e sempre in equilibrio tra rigore minimalista e slancio sperimentale, l’artista texano continua a trasformare l’introspezione in paesaggi sonori eleganti e profondamente immersivi.

Con Multiphase, Bayonne conferma la sua capacità di rendere il pop elettronico un luogo mentale, sospeso tra meditazione e pulsazione.

Fanno parte del singolo sulle piattaforme streaming anche “Solo”, una canzone stile primo Washed Out, e “Words”, già contenute nel precedente album “Temporary Time” (2023).

Su Nettwerk Music Group.