Il tour italiano 2026 dei Kings of Convenience

I Kings of Convenience si esibiranno dal vivo quest’anno in Italia.

Il duo norvegese formato da Erlend Øye ed Eirik Glambek Bøe resta una delle realtà più riconoscibili e amate dell’indie pop europeo, capace come poche di trasformare l’intimità in un gesto condiviso. Canzoni costruite su armonie vocali, chitarre acustiche e sottrazione, che nel tempo hanno definito un linguaggio tanto fragile quanto resistentissimo.

Per questo tour, i Kings of Convenience si presentano con un trio d’archi (viola, violoncello e contrabbasso), un ampliamento naturale della loro grammatica: arrangiamenti più ampi, ma sempre fedeli a una scrittura che lavora sottopelle, senza mai diventare decorativa.

Queste le date:

26 luglio, Monforte d’Alba (CN) – Monfortinjazz

28 luglio, Argenta (FE) – Ferrara Sotto Le Stelle

29 luglio, Gardone Riviera (BS) – Tener-a-mente

31 luglio, Camigliatello Silano – Be Alternative Festival

2 agosto, Tindari (ME) – Teatro Greco di Tindari