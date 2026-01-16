“Where’s My Phone?” è il nuovo singolo di Mitski

È tornata Mitski e, come ci si poteva aspettare, lo fa con una canzone ispirata e intrigante, “Where’s My Phone?”, condivisa sul web come anticipazione del nuovo disco Nothing’s About to Happen to Me che uscirà a fine febbraio per la Dead Oceans. Nel videoclip, diretto da Noel Paul, Mitski vive isolata dal resto del mondo in una casa campagnola gotica e inquietante che, però, suscita la curiosità di tanti, che vorrebbero entrarvi e “turbare” il suo isolamento.

L’ultimo album di Mitski, The Land Is Inhospitable and So Are We, è uscito nel 2023. Lo scorso anno sono usciti sia un docu-film riguardante l’album sia un disco dal vivo contenente performance tratte dal tour di supporto del medesimo lavoro. Nothing’s About to Happen to Me arriverà il 27 febbraio: nel frattempo godiamoci questa succulenta anticipazione.