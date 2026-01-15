Menu

24 Atmosfere: “Amorematico” dei Subsonica

Federico Spagnoli

L’11 gennaio 2002 esce Amorematico, l’album dei Subsonica designato a raccogliere il testimone del capolavoro Microchip Emozionale, uscito nel 1999 e posizionato alla sedicesima posizione nella classifica dei dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone.

Amorematico si presenta con tre fortunati singoli: Nuvole Rapide, in collaborazione col DJ Roger Rama, Nuova Ossessione, che diventerà il brano più popolare dell’album, e Mammifero, un brano movimentato e dall’anima ferina. Il pop rock dei Subsonica non passa del tutto in secondo piano, ma sono fin da subito chiare – già dopo le prime tre canzoni – le intenzioni della band torinese nel mescolare elettronica sperimentale e testi ottenuti dall’intreccio di messaggi criptici e one-liners. Albascura ruota intorno ai danni irreversibili dell’abitudine, leniti soltanto dall’incombere della notte (Frasi che ora sanno d’inutilità. Di desideri tiepidi già smossi. Lei si riveste, ormai non la diverte più. Probabilmente lui vorrebbe anche ricominciare). Dentro I Miei Vuoti, invece – a mio parere il punto più alto dell’intera discografia della band –, fa svanire ogni traccia di umanità ed empatia, a partire dalla voce. Un robottino dipinge una corsia autostradale buia e anemica, poi vi getta dentro due luci a inseguirsi. Il resto viene lasciato al campionario sonoro di Boosta e Casacci. Eva-Eva percuote con insistenza l’atmosfera cupa e riappare la voce di Samuel. Ritorna l’umano. E con esso ritorna la fragilità di ciò che è intimo. Le sottigliezze di ciò che designiamo per starci vicino. (Così Eva intacca Eva. Confondendo i segni ed i sensi. Tra le arcate del sudore. Un giocattolo che si apre. Abile. Forbice. Complice. Vanità). Sole Silenzioso è uno dei brani più rappresentativi dell’atipicità di quest’album. Lo strumentale fa la voce grossa sul nichilismo del testo, e il tema della disobbedienza, sfiorato in principio, prende forma. Con Ieri e Gente Tranquilla i Subsonica tornano ad avvicinarsi alle proprie radici e sembra riemergere il Pop Rock/Impronta digitale dei torinesi. Con Questo Domani l’album tramonta richiudendosi nella sua natura enigmatica e alienante. Si chiude un viaggio nei meandri di un pianeta sconosciuto, a tratti ostile, chiamato Terra. L’album in studio seguente dei Subsonica, tre anni dopo, nel 2005, e forse non per caso, sarà poi chiamato Terrestre.

P.S. Amorematico vanta anche di quattro tracce strumentali, ottenute dai campionamenti remixati dei vari brani:Atmosferico I, Atmosferico II, Atmosferico III e Atmosferico IV. Caldamente, anzi, ardentemente consigliate anche a chi non è mai stato incuriosito dalla musica strumentale. Subsonica allo stato puro. E quindi, allo stato brado.

(Federico Spagnoli)

