C2C Festival NYC, i primi nomi della seconda edizione

Piero Merola

Ci sono tanti modi per festeggiare un quarto di secolo e C2C Festival lo fa annunciando un cast stellare per la sua seconda volta a New York City, in attesa di rivelare la line-up del festival che si terrà come sempre a Torino in autunno, quest’anno dal 29 ottobre al 1° novembre 2026 (biglietti disponibili al link). Dopo il successo del 2025, C2C Festival torna nel Queens l’8 maggio 2026 in una venue che su queste pagine conosciamo bene, il Knockdown Center.
Tra i nomi in cartellone spicca ovviamente Arca che si esibirà a due anni di distanza dal suo ultimo show nella città che l’ha lanciato artisticamente ormai quindici anni fa. Si aggiungono alla line up un po’ di nomi che hanno impreziosito l’ultima edizione torinese di C2C Festival come Los Thuthanaka, Nourished By Time, Titanic (il progetto collaborativo di I. la Católica e Mabe Fratti), Malibu, YHWH Nailgun, cui si aggiungono tra gli altri aya ed Elias Rønnenfelt, il duo pop NEW YORK, Avalon Emerson & the Charm, uno showcase curato da The Lot Radio e molto altro che verrà svelato nelle prossime settimane.

«Nella storia di C2C Festival, New York si configura come estensione su scala globale della visione sviluppata a Torino, di cui condivide l’approccio distintivo fondato su ricerca, attenzione costante all’avant-pop, sperimentazione e contaminazione. Dopo il debutto del 2025, C2C Festival NYC torna con un’edizione di rilievo sia sul piano della produzione sia su quello della proposta artistica: un programma che si articola su tre palchi, tra indoor e outdoor, attraversando integralmente gli spazi di Knockdown Center».

Per chi è da quelle parti, o lo sarà a maggio, i biglietti possono essere acquistabili su DICE da venerdì 16 gennaio 2026.

