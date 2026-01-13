Menu

Best Art Vinyl Award: le copertine più belle del 2025

Redazione

Share This Article
Share Post

Quando la copertina diventa arte: i vincitori del Best Art Vinyl Award 2025

Sappiamo che il vinile non è solo musica: è un’esperienza visiva, tattile, culturale. Ogni anno, il Best Art Vinyl Award – che seguiamo annualmente – celebra questa magia, premiando le copertine che trasformano un disco in un’opera d’arte. L’edizione 2025, tenutasi come sempre a Londra agli inizi di gennaio, non ha deluso, regalandoci tre immagini potenti, ciascuna con una storia da raccontare.

1° posto: il grido di Self Esteem

La fotografia di Scarlett Carlos Clarke per Complicated Woman è un manifesto di forza e ribellione. Rebecca Lucy Taylor, alias Self Esteem, urla con i capelli intrecciati e un copricapo in stile Crucible ricavato da una camicia maschile. «È il mio omaggio alle donne impiccate per aver espresso opinioni», spiega. Un’immagine che non lascia indifferenti, perché dietro la bellezza c’è una denuncia: la storia non ha mai avuto empatia per le donne. E lei continuerà a urlarlo.

2° posto: la tensione domestica di Perfume Genius

Sul podio anche Cody Critcheloe (Ssion) con la copertina di Glory, settimo album di Perfume Genius. Una scena domestica costruita, quasi teatrale, che riflette la tensione tra intimità e immagine pubblica. Critcheloe, insieme al direttore artistico Andrew J.S., crea un’immagine che è allo stesso tempo familiare e disturbante, ispirata a sequenze cinematografiche intense. Bellezza e inquietudine convivono, come le emozioni che attraversano l’album.

3° posto: il mistero antico di Smote

Chiude la classifica Célestin Krier, illustratore francese, con l’artwork di Songs from the Free House di Smote. Un viaggio visivo nel passato, tra reperti archeologici e suggestioni medievali. Krier vuole riportare nel presente il fascino oscuro delle immagini antiche, e ci riesce: la copertina sembra un portale verso un’altra epoca, perfetta per accompagnare il nuovo percorso sonoro della band.

Perché il vinile conta ancora

«Queste copertine ci ricordano perché il vinile è ancora importante», commenta Andrew Heeps, fondatore di Art Vinyl. «Quando musica, immagine e intenzione si incontrano, il disco diventa una tela, un artefatto culturale». E guardando queste opere, è impossibile non dargli ragione.

Il Best Art Vinyl Award, giunto alla sua 21ª edizione, continua a celebrare il meglio dell’arte visiva nella musica. I vincitori del 2025 entrano in un archivio che include nomi leggendari come Hipgnosis e Pieter Bruegel, insieme a tanti eroi sconosciuti che trasformano la musica in icona.

Articoli Correlati:

Svelate le nomination per la miglior copertina del 2021 per Art Vinyl

Art Vinyl, ancora pochi giorni per votare la copertina del 2016

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010