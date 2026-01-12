L’agenda dei Live della settimana (#3 | 2026)

Martedì 13 Gennaio – FABRIZIO CAMMARATA + AN EARLY BIRD, Arci Bellezza, Milano

Cantautore e viaggiatore, Fabrizio Cammarata nasce a Palermo e nella sua musica fonde l’anima mediterranea con l’intimità del folk. I suoi album “Of Shadows” (2017) e “Lights” (2019) hanno raccolto ampi consensi internazionali e la sua versione del classico messicano “La Llorona” ha evidenziato una voce capace di attraversare lingue, culture ed epoche. Nel 2017 ha collaborato con Dimartino al progetto “Un Mondo Raro”, omaggio a Chavela Vargas, figura centrale della sua formazione artistica. Fabrizio ha suonato nei maggiori festival internazionali come SXSW (Austin), CMW (Toronto), Folk Alliance (Montreal), The Great Escape (Brighton). L’ultimo “Insularities” è un disco che attraversa la distanza – geografica, emotiva, culturale – e la tramuta in un paesaggio che ognuno può riconoscere come proprio. Con 2 milioni di streams totali su Spotify, 7 album pubblicati e collaborazioni con Turin Brakes, Tyler Ramsey (Band Of Horses) e James Walsh (Starsailor), An Early Bird sono un act indie folk che negli ultimi anni si è fatto notare all’interno della scena indipendente italiana. L’ultimo album “Carved In Quiet” è una raccolta di 9 canzoni acustiche che guardano sia in terra d’Albione che alla grande tradizione american folk. Biglietti su Dice.

Venerdì 16 Gennaio – KETY FUSCO, Alcazar, Roma

Kety Fusco, con due lauree magistrali in arpa classica e un’ampia esperienza in orchestre e ensemble di musica, ha trasformato la sua solida formazione in un trampolino di lancio per l’ esplorazione personale e artistica, intraprendendo un percorso radicale di innovazione sonora. Tra i momenti più significativi spicca l’invito ad esibirsi alla Royal Albert Hall di Londra, dove ha suonato davanti a un pubblico tutto esaurito, dimostrando il riconoscimento globale della sua arte. Ha inoltre avuto l’onore di esibirsi al Montreux Jazz Festival e di partecipare al Paléo Festival, al MaMa Music & Convention e a Les Femmes s’en Mêlent — confermando la sua capacità di affascinare e sorprendere il pubblico internazionale. A settembre 2025, l’ uscita del suo nuovo album “Bohéme” segna una nuova tappa nella sua evoluzione musicale, includendo una collaborazione con Iggy Pop, che arricchisce ulteriormente il suo già straordinario percorso artistico. Biglietti a questo link.

Venerdì 16 Gennaio – SI! BOOM! VOILÁ! – The Cage, Livorno

SI! BOOM! VOILÁ! nascono dall’incontro di musicisti che, dopo anni di palchi, dischi e collaborazioni, sentono l’urgenza di ricominciare da un suono crudo, diretto, umano. Un progetto nato senza premeditazione, in una sala di registrazione, come un esperimento spontaneo che ha preso vita da sé — un gesto collettivo che diventa musica. La band è composta dall’ex Verdena Roberta Sammarelli (basso), Davide Lasala (chitarra, Edda/Giorgieness), Giulio Ragno Favero dei One Dimensional Man (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Michelangelo Mercuri – N.A.I.P. (voce): cinque personalità con percorsi profondamente diversi, ma accomunate dalla stessa tensione creativa. A Livorno parte il tour che li porterà in inverno a girare tutta l’Italia, in attesa del disco d’esordio. Prevendita attiva a questo link.

Venerdì 16 Gennaio – MOOD, Colorificio Kroen, Verona

Transparencies vol.1, uscito il 9 gennaio 2026, è il nuovo album dei Mood. Un racconto che fonde elementi di matrice elettronica – dance, techno, house, downtempo, glitch, big beat e break beat – con l’attitudine performativa di matrice rock DIY del duo modenese, in un’indagine che approfondisce il concetto di “trasparenza” come sinonimo di purezza. “Trasparenza è per noi un punto di partenza per immaginare e costruire una nuova realtà, in grado di influenzare positivamente le persone e il mondo che ci circonda”. L’ album vede le collaborazioni musicali di Brida, Anna Bassy, YOY. Ingresso up to you con tessera AICS, la band è attesa in settimana anche al G.O.B. di Viareggio (sabato 17 gennaio).

Venerdì 16 Gennaio – ALANAS GURINAS + MARIA BERTEL, Centro Luigi Pecci, Prato

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato riparte con gli appuntamenti de “e se ci entrassi dentro?”. La serata di gennaio 2026, parte del format Centro Pecci Night, combina visite alle mostre in corso con performance, film e musica sperimentale a cura di realtà come Kinkaleri, NUB Project Space e OOH-sounds. Le performance dal vivo vedranno esibirsi Alanas Gurinas (h. 21:00), che esplora suoni prodotti con materiali inusuali come la carta; Igor x Moreno (22:00), con Idiot-Syncrasy, un’esplorazione coreografica tra identità e comunità; e infine Maria Bertel (23:00) con Monophonic, un set di trombone amplificato tra drone e noise. L’ingresso comprende l’accesso a mostre e performance (intero 10 €, ridotto 7 €; gratuito per Under 30 iscritti a Unicoop Firenze).

Sabato 17 Gennaio – CUT, Covo Club, Bologna

I CUT nascono nel gennaio 1996, in quelle che all’epoca erano le sale prova del Covo Club. Lì dentro hanno messo insieme i brani che hanno caratterizzato la prima parte della loro storia. Il glorioso locale di Viale Zagabria è stato anche il palcoscenico in cui suonare tutti i 7 album di studio. Prima ancora che la band prendesse forma, tutti i suoi futuri membri erano assidui frequentatori del club: alcuni si sono conosciuti e sono diventati amici proprio davanti al palco, al bar o sul dancefloor del Covo. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui è naturale celebrare il trentennale dell’avventura dei CUT proprio qui! In apertura Elli De Mon, la più grande blueswoman attualmente in circolazione. Aftershow: Lo-Fi Bros + Dj Lappa vs Dj Madi 100% vinyl set. 10 Euro alla porta più tessera Hovoc.

Sabato 17 Gennaio – MENACE, Circolo Ponte Della Ghisolfa, Milano

I Menace sono stati brevementi al centro del movimento street punk ’77 di Londra, anticipando stilisticamente gruppi come Sham 69 e Cockney Rejects che hanno avuto più successo. Formatisi nel 1976 al pub Hope And Anchor a Islington per volontà del cantante Morgan Webster (scomparso nel 1991) con altri tre ragazzi figli della prima generazione di immigrati irlandesi. I Menace realizzarono per la Illegal Records il seminale 45 giri “Screwed Up/Insane Society”. Sniffing Glue li elesse al tempo “The best punk band in England today!” dopo averli visti dal vivo. Poi altri tre singoli, lo scioglimento e la reunion in una nuova formazione attiva dal 1999. Oggi troviamo Noel Martin alla chitarra e voce, Pete Bradshaw alla chitarra e voce, Dave Jenkins al basso e Simon Edwards alla batteria. Data anche al Freakout di Bologna venerdì 16 Gennaio.

Photo Credit: Mood by Zoe Ferrara