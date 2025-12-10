Menu

Fuck Normality torna a Roma con Sara Persico, Fukinsei e Jomoon

Per l’appuntamento romano Fuck Normality propone una line-up che intreccia ricerca, ritmi spezzati e immaginari futuristici, dialogando con la club culture e la composizione più sperimentale. In line-up sabato 13 dicembre a La Redazione Roma la sound artist Sara Persico compositrice e performer che lavora tra voce, elettronica analogica e field recordings. Formata tra Napoli e Bologna, ha portato i suoi lavori a Berlin Atonal, CTM, documenta fifteen, Nyege Nyege e Santarcangelo, collaborando con Elvin Brandhi, Andy Moor e Caterina Barbieri. Con “Boundary” (Karlrecords, 2023) e “Sphaîra” (Subtext, 2025) si è affermata come una delle voci più significative della scena sperimentale europea, selezionata per SHAPE+ 2023/24. Con lei sarà di scena a Roma Fukinsei, djsiciliana di stanza a Berlino, music curator e label manager di Fukstep. Cresciuta tra sound system del Sud e scene noise/free party, sviluppa un suono profondo e fratturato, capace di muoversi tra luce e ombra. Indicata da ELLE Greece come “una delle DJ più audaci”, ha suonato in spazi come OHM, CTM, Berghain, Le Sucre, Robot Festival, Unsound Afterparty, Romaeuropa, Spring Attitude e Ortigia Sound System. Chiude il cartellone, Jomoon, producer e compositrice elettronica che attraversa UK garage, elettronica sperimentale e IDM, unendo ritmica precisa e tensione emotiva. Si è esibita in festival come Gasteig, Deutsches Museum e Geopark Lights Festival, oltre a numerosi spazi dell’underground romano. Compone anche per danza, cinema e performance: sue musiche sono apparse in Kern di Daria Greco, nel cortometraggio 6 mesi dopo di Chiara Sfregola e in progetti editoriali come il trailer del Premio Strega.

Nato come spazio di dialogo tra diverse discipline artistiche, con un focus sulla musica elettronica in tutte le sue sfaccettature, Fk Normality nel tempo ha coinvolto act come Dengue Dengue Dengue, Marie Davidson, Nu Genea, Andy Stott, Romare, Joan Thiele, Dame Area, Massimiliano Pagliara, Not Waving, Planningtorock, Bambounou, Clap! Clap!, Hugo Sanchez, Egeeno, Eva Geist, MYSS KETA e moltə altrə, esplorando i margini dell’elettronica contemporanea e costruendo esperienze immersive.
Per la fine dell’anno tornerà nella zona di origine, in Salento, per l’imperdibile festa di Natale del 27 dicembre al Castello Volante di Corigliano d’Otranto con Populous, Bluemarina, Mantis, Artefatta e Fresh Rucola.

