Una serata e un disco per ricordare Luca Bergia

Redazione

Luca Bergia è sempre con noi: per chi ama o ha amato i Marlene Kuntz, il batterista della band di Cuneo è una figura che non se n’è andata perché il suo lascito è ancora molto presente in tutti i suoi lavori e oseremmo dire in noi stessi.

Per ricordarlo, in ogni caso, a due anni dalla sua scomparsa, si terrà il 17 dicembre 2025 alle ore 21 al CAP10100 a Torino “Una serata per Luca”.

L’evento sarà l’occasione per ascoltare in anteprima il disco “Nuovi colori”, in uscita il 18 dicembre 2025 per Al-Kemi Records/Ala Bianca. Il progetto musicale è frutto della collaborazione tra Luca Bergia e Stefano Guzzetti, con la partecipazione di Samuel, L’Aura, Beatrice Antolini e Priestess. Il ricavato della serata sarà parzialmente destinato a scopi benefici.

Per informazioni e acquisto biglietti: https://dice.fm/partner/tickets/event/l8owxw-una-serata-per-luca-17th-dec-cap10100-torino-tickets.

“Nuovi colori” è nato tra il 2020 e il 2022, anno in cui Luca Bergia, il pianista e compositore neoclassico Stefano Guzzetti e ad Ala Bianca si confrontavano per dare forma definitiva al progetto, nato dal desiderio di Luca di esplorare territori sonori nuovi, diversi da quelli battuti con i Marlene Kuntz, e che avevano trovato un connubio con le idee di Stefano. Per questo Luca scelse di mettere da parte la batteria acustica in favore di drum synth elettronici. Il risultato è costituito da 9 brani, di cui 5 strumentali e 4 cantati, nei quali emerge l’esplorazione di una nuova tavolozza sonora: elettronica rarefatta, intima, arricchita da testi profondi, archi veri (Sara Meloni – violino, Giulia Dessy – viola, Gianluca Pischedda – violoncello) e un certosino lavoro di produzione e missaggio. 

La copertina del disco è postuma, realizzata da Irene Cavazzoni Pederzini (3D artist e discografica in Ala Bianca) ed Elia Mazzotti (graphic designer, anch’egli parte di Ala Bianca), con la speranza che avrebbe incontrato i gusti di Luca. Ritrae una statua di vetro che, con la diffrazione della luce, “proietta” nel corpo proprio quei nuovi colori, e dunque li esperisce. Il mastering è stato curato da Giovanni Versari (La Maestà Studio).

TRACKLIST “NUOVI COLORI”

  1. Altrove
  2. Lascia stare con Beatrice Antolini
  3. Amleto
  4. Di noi con Samuel 
  5. Ascolta
  6. Immobile
  7. Discendo con L’Aura
  8. Oscilla con Priestess
  9. Luca e Stefano



Mix: Luca Bergia, Stefano Guzzetti
Mastering: Giovanni Versari

,
