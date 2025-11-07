Dopo sei anni di assenza tornano i Black Rebel Motorcycle Club in Italia. In occasione del tour mondiale per celebrare il 20° anniversario di “Howl” il gruppo di San Francisco si esibiranno a Milano, al Fabrique, il 26 novembre.
Peter Hayes, Robert Levon Been e Leah Shapiro esiguiranno integralmente il disco con l’aggiunta dei brani che li hanno resi uno dei più significativi gruppi di alt-Rock degli anni 2000. Biglietti Ticketone,Vivaticket o Ticketmaster.
