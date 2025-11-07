Linecheck, il programma dell’undicesima edizione

Share This Article
Torna per la sua undicesima edizione Linecheck. Sei giornate di concerti, incontri e progetti speciali dal 17 al 22 novembre 2025 tra BASE Milano, l’Auditorium San Fedele e DumBO Bologna — un programma che attraversa generi, linguaggi e nuove geografie sonore .
Tra gli appuntamenti cardine della Milano Music Week, Linecheck si articola su due direttrici complementari: Music Meeting (la sezione diurna per professionistə, curatori, policy maker e intellettuali) e Festival (la programmazione serale dedicata ai live e alle nuove scene internazionali). Le due dimensioni dialogano e si contaminano, creando un ecosistema in cui la musica è motore di pensiero, impatto e visione.
La lineup musicale
Il percorso sonoro di Linecheck esplora nuove coordinate del suono, alternando debutti italiani e progetti internazionali.
- 17 novembre – Apertura con Lucy Railton e Malibu (Auditorium San Fedele).
- 18 novembre – Rita Payés, Sissi Rada e Tarta Relena (BASE) — tra jazz, polifonia e ricerca elettronica.
- 19 novembre – BASE Milano: una giornata di sperimentazione e suono immersivo con il progetto europeo SANE – Spatial Audio Network Europe (Bianca Loffreda, Shasha Chen, Pierce Warnecke, Oliv Oliv, Cosmic Bride, urbau, YAAND), la performance Investito di Niño de Elche & Ernesto Artillo (presentata da AC/E – Acción Cultural Española) e Falegnameria Marri per Arezzo Wave.
- 20 novembre – Serata con Msaki (afro-futurismo sudafricano) e artisti come Bono/Burattini, Camaleoni, Crème Solaire, Delicatoni (special guest Coca Puma), Evita Polidoro, Le Feste Antonacci e Mortòri.
- 21 novembre – Dedicato alla club culture internazionale: Joy Orbison, Nick León, Kompromat, James K, Night Tapes, Meuko Meuko & VVXXII e Turbolenta.
- 22 novembre – Gran finale tra pop ed elettronica con Sega Bodega, Judeline, Babymorocco, Grove e TAAHLIAH; Kompromat e Night Tapes chiudono il festival al DumBO di Bologna in collaborazione con ROBOT Festival.
Il Music Meeting
Durante il giorno, Linecheck diventa un laboratorio di idee. Oltre cinquanta appuntamenti — talk, workshop e keynote — affrontano temi cruciali come il capitalismo culturale, la sostenibilità, il potere politico del suono, le economie dei festival e le tecnologie emergenti.
Il programma è organizzato in tre aree tematiche principali:
- Social Change Summit – Act in Synch Edition: la musica come infrastruttura emotiva e politica.
- Europe in Synch: connessioni tra musica, audiovisivo e storytelling (panel su videogame, brand e nuove narrazioni sonore).
- Tech Summit: intelligenza artificiale, Web3, realtà virtuale e innovazione musicale.
Completano il programma il Live Arts Summit – FAROUT Edition (performance transdisciplinari in collaborazione con FAROUT Live Arts Festival) e le Matchmaking Sessions, realizzate quest’anno tramite la piattaforma HAT Music.
Linecheck conferma la sua vocazione internazionale ospitando il kickoff meeting di Music Tech Europe Academy e presentando i progetti europei SANE (Spatial Audio Network Europe) e AMP – Adventurous Music Plateaux, dedicati alle nuove forme di creazione immersiva e interdisciplinare.