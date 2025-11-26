Linecheck Festival 2025, le foto dell’undicesima edizione

Cinque giorni, oltre 5.000 presenze e un unico grande obiettivo: ripensare il futuro della musica. L’undicesima edizione di Linecheck dal 17 al 22 novembre 2025 ha trasformato BASE Milano in un laboratorio vivo, dove artisti, professionisti e visionari da tutto il mondo hanno intrecciato idee, suoni e tecnologie. Più di 70 performance, anteprime e debutti hanno attraversato generi e sensibilità: dall’immersione rituale di Lucy Railton alla nuova onda mediterranea di Rita Payés, fino alle vibrazioni club di Joy Orbison e Sega Bodega. Tra panel, matchmaking e un Career Day affollatissimo, il festival ha confermato la sua natura di ecosistema culturale in crescita, capace di generare connessioni e impatto reale. Linecheck non è solo musica: è dialogo, innovazione e comunità.

Le nostre foto dai set di Kaitlyn Aurelia Smith, Kompromat, Korobu, Luzai, MeukoMeukoNoneye, Sega Bodega, Taahliah, Turbolenta, Babymorocco, James K, Joy Orbison, Judeline.